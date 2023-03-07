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Чернятев Давид Афонасьевич

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1615 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615 ст.

Отец: Чернятев Афонасий Васильевич

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1640 ст.

Сын: Чернятев Марк Давидович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1642 ст.

Сын: Чернятев Емельян Давидович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1645 ст.

Сын: Чернятев Григорий Давидович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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