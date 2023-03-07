Чернятев Давид Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1615 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615 ст.
Отец: Чернятев Афонасий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642 ст.
Сын: Чернятев Емельян Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645 ст.
Сын: Чернятев Григорий Давидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно