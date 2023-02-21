Мазанова (Монахова) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанова (Монахова) Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1917

Дата смерти

22.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
07.03.1917
Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крестные: Иван Александрович Култаев и Анна Михайловна Лутохина Церковь села Дубовый Умет Самарской области
Бракосочетание
1933

Муж: Мазанов Василий Елистратович

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1935

Сын: Мазанов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Мазанов Василий Елистратович

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1937

Дочь: Ряпосова Инесса Васильевна

Отец ребёнка: Мазанов Василий Елистратович

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.10.1978
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