Мазанова (Монахова) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1917
Дата смерти22.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
07.03.1917
Крестные: Иван Александрович Култаев и Анна Михайловна Лутохина Церковь села Дубовый Умет Самарской области
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
06.03.1935
Сын: Мазанов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Мазанов Василий Елистратович
Рождение ребёнка
22.03.1937
Дочь: Ряпосова Инесса Васильевна
Отец ребёнка: Мазанов Василий Елистратович
Смерть
22.10.1978