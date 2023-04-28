Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликова (Глухова) Наталья Михайла кызы

Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы

Место рождения

Тан, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Тан, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.2000

Сын: Халиков Руслан Салаватович

Отец ребёнка: Халиков Салават Альфирович

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.2002

Дочь: Халикова Диляра Салаватовна

Отец ребёнка: Халиков Салават Альфирович

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.2003

Сын: Халиков Рустем Салаватович

Отец ребёнка: Халиков Салават Альфирович

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиков Салават Альфирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close