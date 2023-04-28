Халикова (Глухова) Наталья Михайла кызы
Место рождения
Дата рождения05.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.2000
Сын: Халиков Руслан Салаватович
Отец ребёнка: Халиков Салават Альфирович
Рождение ребёнка
22.06.2002
Дочь: Халикова Диляра Салаватовна
Отец ребёнка: Халиков Салават Альфирович
Рождение ребёнка
06.10.2003
Сын: Халиков Рустем Салаватович
Отец ребёнка: Халиков Салават Альфирович
Бракосочетание
Неизвестно