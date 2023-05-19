Борисов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов сын2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов сын1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Афанасий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно