Сырейщикова Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сырейщиков Василий Федорович
Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Павел Федорович
Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Николай Федорович
Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955