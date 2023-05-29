Сырейщикова Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырейщикова Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сырейщиков Василий Федорович

Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Павел Федорович

Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Николай Федорович

Отец ребёнка: Сырейщиков Федор Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырейщиков Федор Иванович

Смерть
1955