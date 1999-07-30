Алексеев Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Георгий (Егор) Гаврилович

Мать: Алексеева Мария Семеновна

самый младший
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Алексеева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Алексеева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Нина

Гражданство
Неизвестно
оренбург
Смерть
30.07.1999
Северное, Северный муниципальный район, Оренбургская область