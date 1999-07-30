Алексеев Илья Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.07.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
самый младший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Алексеева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Алексеева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Нина
Гражданство
Неизвестно
оренбург
Смерть
30.07.1999
Северное, Северный муниципальный район, Оренбургская область