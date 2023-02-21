Васильева (Козлова) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Козлов Борис
Рождение ребёнка
1976
Сын: Васильев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
08.01.1978
Сын: Васильев Станислав Анатольевич
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997