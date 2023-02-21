Васильева (Козлова) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Козлова) Галина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Козлов Борис

Мать: Яковлева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Васильев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Андреевич

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.01.1978

Сын: Васильев Станислав Анатольевич

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Андреевич

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Анатолий Андреевич

Смерть
1997
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