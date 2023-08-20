Исаева (Пискарева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Пискарева) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: Пискарев Павел Андреевич

Мать: Пискарева Фекла Яковлевна

Бракосочетание
1946

Муж: Исаев Николай Прокопьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Николай Прокопьевич

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Николай Прокопьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно