Исаева (Пискарева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
07.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Николай Прокопьевич
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Николай Прокопьевич
Смерть
Неизвестно