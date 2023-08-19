Скрябин Родион Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Скрябин Осип Федосеев
Мать: Скрябина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Скрябина Марья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Скрябин Венедикт Родионов
Мать ребёнка: Скрябина Марья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Дарья Родионова
Мать ребёнка: Скрябина Марья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Марья Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763