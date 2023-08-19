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Скрябин Родион Осипов

Место рождения

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Скрябин Осип Федосеев

Мать: Скрябина Лукерья Иванова

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Скрябин Ефим Родионов

Мать ребёнка: Скрябина Марья Денисова

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Скрябин Венедикт Родионов

Мать ребёнка: Скрябина Марья Денисова

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Дарья Родионова

Мать ребёнка: Скрябина Марья Денисова

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Марья Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763