Роман Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фёдор Иванов

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей Романов

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья Романова

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сергей Романов

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Романов

Мать ребёнка: Татьяна Герасимова

Смерть
Неизвестно

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