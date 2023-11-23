Роман Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фёдор Иванов
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей Романов
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марья Романова
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сергей Романов
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Романов
Мать ребёнка: Татьяна Герасимова
Смерть
Неизвестно