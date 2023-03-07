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Бяков Кирилл Прокопьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бяков Прокопий Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Сиклитиния Лаврентиева

Рождение ребёнка
1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Сиклитиния Лаврентиева

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Сиклитиния Лаврентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Сиклитиния Лаврентиева

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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