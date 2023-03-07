Бяков Кирилл Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бяков Прокопий Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858