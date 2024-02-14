Рахимов Хамза Салихзянович
Место рожденияд.Буриказганово
Дата рождения20.08.1923
Дата смерти21.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1923
Отец: Рахимов Салихзян
Мать: Рахимова Салиха
Рождение ребёнка
12.12.1948
Рождение ребёнка
01.01.1951
Рождение ребёнка
15.04.1954
Рождение ребёнка
05.02.1956
Рождение ребёнка
12.09.1958
Рождение ребёнка
12.10.1964
Смерть
21.12.1978