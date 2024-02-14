Рахимов Хамза Салихзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимов Хамза Салихзянович

Рахимов Хамза Салихзянович

Место рождения

д.Буриказганово

Дата рождения

20.08.1923

Дата смерти

21.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1923

Отец: Рахимов Салихзян

Мать: Рахимова Салиха

Рождение ребёнка
12.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Рождение ребёнка
15.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Рождение ребёнка
05.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Рождение ребёнка
12.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Рождение ребёнка
12.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Смерть
21.12.1978

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