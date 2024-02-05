Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мичин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1907
Рождение ребёнка
17.02.1910
Дочь: Ермошкина Александра Ильинична
Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ермошкина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Ермошкина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
03.05.1918
Дочь: Ермошкина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич
Смерть
Неизвестно