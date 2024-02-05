Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошкина (Мичина) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичин Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1907

Муж: Ермошкин Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
17.02.1910

Дочь: Ермошкина Александра Ильинична

Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ермошкина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Ермошкина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
03.05.1918

Дочь: Ермошкина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ермошкин Илья Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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