Котова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Котов Иван Петрович
Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Котов Яков Петрович
Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно