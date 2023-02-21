Котова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Котов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Котов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Котов Иван Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Котов Яков Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Трифонович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Петр Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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