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Яков Федосеев
Яков Федосеев
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Место рождения
Орешки
, Рузский, Московская область
Дата рождения
1769
Дата смерти
1833
Пол
Мужской
Отец
Федосей
Мать
Unknown
Дети
Влас Васильев
1801 г.р.
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Федосей
Мать:
Unknown
Орешки
, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1801
Сын:
Влас Васильев
Мать ребёнка: не указана
Орешки
, Рузский, Московская область
Смерть
1833
Орешки
, Рузский, Московская область
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