Яков Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Федосеев

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Федосей

Мать: Unknown

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Влас Васильев

Мать ребёнка: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Смерть
1833
Орешки, Рузский, Московская область