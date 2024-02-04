Мужайло (Яговцева) Алёна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1980
Отец: Яговцев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1999
Дочь: Мужайло Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Мужайло Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.07.2003
Сын: Мужайло Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Мужайло Владимир Александрович