Мужайло (Яговцева) Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужайло (Яговцева) Алёна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1980

Отец: Яговцев Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мужайло Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.08.1999

Дочь: Мужайло Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Мужайло Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.07.2003

Сын: Мужайло Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Мужайло Владимир Александрович

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