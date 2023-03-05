Елизавета Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

29.09.1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Наум Иванов

Отец ребёнка: Иван Митрофанов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Митрофанов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Ипат Иванов

Отец ребёнка: Иван Митрофанов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Козьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Митрофанов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ион Иванов

Отец ребёнка: Иван Митрофанов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Митрофанов

Место жительства
Неизвестно
Удали, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.09.1804 ст.
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