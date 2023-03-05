Елизавета Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти29.09.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Наум Иванов
Отец ребёнка: Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ипат Иванов
Отец ребёнка: Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Козьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ион Иванов
Отец ребёнка: Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Митрофанов
Место жительства
Неизвестно
Удали, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.09.1804 ст.