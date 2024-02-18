Регеда Яков Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Регеда Петр Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Регеда Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
По 1804 ст.
Зубовка, Полтавська область
Источник: РС 1811 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Место жительства
С 1804 ст.
Источник: РС 1811 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Смерть
Неизвестно