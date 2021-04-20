Колодяжная (Гусакова) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодяжная (Гусакова) Марина Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.08.1963

Дата смерти

20.04.2021

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963

Отец: Гусаков Михаил Федорович

Мать: Гусакова Нина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.06.1984

Муж: Колодяжный Петр Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колодяжный Петр Юрьевич

Смерть
20.04.2021
Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область