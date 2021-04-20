Колодяжная (Гусакова) Марина Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1963
Дата смерти20.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963
Отец: Гусаков Михаил Федорович
Мать: Гусакова Нина Петровна
Бракосочетание
20.06.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колодяжный Петр Юрьевич
Смерть
20.04.2021
Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область