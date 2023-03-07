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Александр Ефремов

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Место рождения

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Ефрем Авраамов

Мать: Епистимия Тихонова

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1762
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