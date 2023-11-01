Трефилов Михей Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Михей Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трефилов Андриан Тарасович

Мать: Трефилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилова Александра Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Николай Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трефилова Капиталина Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Павел Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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