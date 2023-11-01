Трефилов Михей Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трефилов Андриан Тарасович
Мать: Трефилова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилова Александра Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Николай Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трефилова Капиталина Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно