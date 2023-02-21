Гусева (Макарова) Зоя Алексеевна
Место рождениялопачи
Дата рождения25.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1953
лопачи
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Теремецкая Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно