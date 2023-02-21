Гусева (Макарова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Макарова) Зоя Алексеевна

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Место рождения

лопачи

Дата рождения

25.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1953

Отец: Пущаков Владимир Никандрович

Мать: Пущакова Анна Сергеевна

лопачи
Рождение ребёнка
05.07.1973

Дочь: Теремецкая Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гусев Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Николай Андреевич

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