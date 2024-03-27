Игнатьев Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мещенкова Анна
Мать ребёнка: Игнатьева Марина
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Игнатьев Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Игнатьева Марина
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Игнатьева Марина
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Ермолай Матвеевич
Мать ребёнка: Игнатьева Марина
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкунова Кулиша
Мать ребёнка: Игнатьева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Игнатьева Марина
Смерть
Неизвестно
село Озинки Пугачевский район
Похороны
Неизвестно
село Озинки Пугачевский район