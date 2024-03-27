Игнатьев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мещенкова Анна

Мать ребёнка: Игнатьева Марина

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Игнатьева Марина

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Игнатьева Марина

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Ермолай Матвеевич

Мать ребёнка: Игнатьева Марина

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкунова Кулиша

Мать ребёнка: Игнатьева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Игнатьева Марина

Смерть
Неизвестно
село Озинки Пугачевский район
Похороны
Неизвестно
село Озинки Пугачевский район
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