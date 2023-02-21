Климова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Климов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Нина Павловна

Отец ребёнка: Климов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Егор Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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