Климова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Климов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Нина Павловна
Отец ребёнка: Климов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Егор Павлович
Отец ребёнка: Климов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван Павлович
Отец ребёнка: Климов Павел
Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно