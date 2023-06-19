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Маров Вадим Альбертович

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1960

Дата смерти

28.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: Маров Альберт Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
28.03.1992
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно