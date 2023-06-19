Маров Вадим Альбертович
Место рождения
Дата рождения14.12.1960
Дата смерти28.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960
Отец: Маров Альберт Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1992
Похороны
Неизвестно