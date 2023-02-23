Неладнова Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неладнова Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1867

Сын: Неладнов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Неладнов Дмитрий Кузьмин

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неладнов Дмитрий Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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