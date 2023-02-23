Неладнова Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1867
Сын: Неладнов Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Неладнов Дмитрий Кузьмин
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно