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Ястребцев Егор Алексеевич
Ястребцев Егор Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1999
Пол
Мужской
Отец
Ястребцев Алексей Николаевич
1963 г.р.
Мать
Ястребцева Елена Валетиновна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1999
Отец:
Ястребцев Алексей Николаевич
Мать:
Ястребцева Елена Валетиновна
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