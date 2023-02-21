Русанова Агафья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова Агафья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1880 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Русанов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Григорий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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