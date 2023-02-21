Русанова Агафья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1880 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Русанов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русанов Григорий Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно