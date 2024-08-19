Akilina Jevseintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Akilina Jevseintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

10.12.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Markoff Markov Марков Markki Marek Mitrofaninpoika Марк Митрофанов

Отец ребёнка: Markoff Markov Марков Markova Mitrofan Vasileinpoika Митрофан Васильев

Смерть
10.12.1817
Похороны
Неизвестно

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