Akilina Jevseintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти10.12.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Markoff Markov Марков Markki Marek Mitrofaninpoika Марк Митрофанов
Отец ребёнка: Markoff Markov Марков Markova Mitrofan Vasileinpoika Митрофан Васильев
Смерть
10.12.1817
Похороны
Неизвестно