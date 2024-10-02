Агафья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
В исповедках за 1766г указано 26лет
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
22.07.1779
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
05.09.1787
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Смерть
Неизвестно