Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедках за 1766г указано 26лет
Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Рождение ребёнка
22.07.1779

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1787

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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