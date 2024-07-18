Збранный Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Збранный Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1565

Дата смерти

Около 1605

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1565

Отец: Збранный Грицко

Мать: (Чаруковская) Зиньковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Збранная) Овдотя Маркова

Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Збранний Даниэль Марков

Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Збранная) Раїна Маркова

Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Збранная) Настасия Маркова

Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна

Рождение ребёнка
До 1585

Дочь: (Збранная) Маруша Маркова

Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна

Смерть
Около 1605

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