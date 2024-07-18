Збранный Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1565
Дата смертиОколо 1605
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1565
Отец: Збранный Грицко
Мать: (Чаруковская) Зиньковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Збранная) Овдотя Маркова
Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Збранная) Раїна Маркова
Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Збранная) Настасия Маркова
Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна
Рождение ребёнка
До 1585
Дочь: (Збранная) Маруша Маркова
Мать ребёнка: (Замлинская) Ганна
Смерть
Около 1605