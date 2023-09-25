Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Геннадий Иванович
Мать: Комарова Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Игнатьев Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Алена Игоревна
Отец ребёнка: Игнатьев Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатьев Игорь
Смерть
Неизвестно