Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Геннадий Иванович

Мать: Комарова Г

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Игнатьев Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Алена Игоревна

Отец ребёнка: Игнатьев Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Игорь

Смерть
Неизвестно
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