Кольман Валентина Антоновна
Место рождения
Дата рождения19.04.1936
Дата смерти27.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936
Отец: Кольман Антон
Мать: Вазингер Агда
с. Ролидер
Работа или профессия
С 1959
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
работала домработницей у директора совхоза
Бракосочетание
?.12.1963
гражданский брак
Работа или профессия
С 1963
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
рабочей в пекарне
Рождение ребёнка
20.11.1964
Дочь: Безсонова Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Безсонов Анатолий Константинович
Смерть
27.04.1994
Похороны
27.04.1994
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
кладбище в селе Озерки 2