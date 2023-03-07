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Кольман Валентина Антоновна

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Место рождения

Раскатово, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.04.1936

Дата смерти

27.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936

Отец: Кольман Антон

Мать: Вазингер Агда

Раскатово, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
с. Ролидер
Работа или профессия
С 1959
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
работала домработницей у директора совхоза
Бракосочетание
?.12.1963

Муж: Безсонов Анатолий Константинович

Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
гражданский брак
Работа или профессия
С 1963
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
рабочей в пекарне
Рождение ребёнка
20.11.1964

Дочь: Безсонова Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Безсонов Анатолий Константинович

Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
27.04.1994
Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
27.04.1994
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
кладбище в селе Озерки 2
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