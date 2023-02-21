Моор Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоор Виктор Александрович

Моор Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.01

Дочь: Моор Дженнифер Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
08.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.2002

Сын: Моор Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2007

Дочь: Моор Виктория Викторовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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