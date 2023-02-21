Моор Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.01
Дочь: Моор Дженнифер Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
08.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.2002
Сын: Моор Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2007
Дочь: Моор Виктория Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности