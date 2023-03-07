Есипов Митрофан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1861 ст.
Отец: Есипов Сергей Васильевич
Мать: Есипова Ольга Степановна
Крещение
22.02.1861 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Метрическое свидетельство Владимирской духовной консистории № 6628 от 30 сентября 1869 года из метрической книги Александровской градской Преображенской церкви Александровского уезда Владимирской губе... Показать все
Образование
С 1871 по 1881 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Ярославская мужская гимназия
Смерть
Неизвестно