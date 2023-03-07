Смирнов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр Фёдорович

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Место рождения

Костенево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.07.1906

Дата смерти

24.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Костенево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1929 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
24.08.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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