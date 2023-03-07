Смирнов Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.07.1906
Дата смерти24.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1985
Смерть
24.08.1985