Лаврентьев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1964

Сын: Лаврентьев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно