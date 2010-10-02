Водкина (Крапивникова) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения17.03.1936
Дата смерти02.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Водкин Михаил
Рождение ребёнка
08.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водкин Михаил
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Азимбаева (Водкина) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Водкин Михаил
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водкин Михаил
Смерть
02.10.2010