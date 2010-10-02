Водкина (Крапивникова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водкина (Крапивникова) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

17.03.1936

Дата смерти

02.10.2010

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1936

Отец: Крапивников Дмитрий Ефимович

Мать: Крапивникова (Ковалева) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водкин Михаил

Рождение ребёнка
08.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водкин Михаил

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Азимбаева (Водкина) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Водкин Михаил

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водкин Михаил

Смерть
02.10.2010

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