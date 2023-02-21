Долин Михаил Илларионович
Место рожденияГагарысова деревня
Дата рождения07.11.1905
Дата смерти13.11.1905
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905
Отец: Долин Илларион Михайлович
Мать: Феодосья Ивановна
Гагарысова деревня
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
13.11.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область