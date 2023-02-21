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Долин Михаил Илларионович

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

07.11.1905

Дата смерти

13.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905

Отец: Долин Илларион Михайлович

Мать: Феодосья Ивановна

Гагарысова деревня
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
13.11.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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