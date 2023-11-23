Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Волков Алексей Матвеев
Мать: Мария Павлова
Дочь: Смирнова (Красносельская) София Васильевна
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Дочь: (Красносельская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Сын: Красносельский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Дочь: (Красносельская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Дочь: (Красносельская) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Сын: Красносельский, ст. Павел Васильевич
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Сын: Красносельский, ср. Павел Васильевич
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Сын: Красносельский, мл. Павел Васильевич
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Сын: Красносельский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов
Дочь: (Красносельская) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов