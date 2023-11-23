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Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Волков Алексей Матвеев

Мать: Мария Павлова

Бракосочетание
14.10.1866

Муж: Красносельский Василий Иоасафов

Супруг(-а): Александра Алексеевна Красносельская (Волкова)
Рождение ребёнка
06.09.1867

Дочь: Смирнова (Красносельская) София Васильевна

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
26.02.1869

Дочь: (Красносельская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
28.07.1870

Сын: Красносельский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
11.01.1873

Дочь: (Красносельская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Красносельская) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
12.01.1878

Сын: Красносельский, ст. Павел Васильевич

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
15.08.1879

Сын: Красносельский, ср. Павел Васильевич

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
13.11.1880

Сын: Красносельский, мл. Павел Васильевич

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Красносельский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: (Красносельская) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Красносельский Василий Иоасафов

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