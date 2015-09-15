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Петляр Михаль Шмуэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2015

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2015

Отец: Петляр Шмуэль

Мать: Сесюнина Яна Вадимовна