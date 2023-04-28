Антон Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Викторович

Антон Викторович

Место рождения

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд

Дата рождения

15.10.1918

Дата смерти

07.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Между 1882 и 1886 г.р.

Мать

Между 1888 и 1892 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918

Отец: Вашкевич Виктор Каэтанович

Мать: Вашкевич Грося Викторовна

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1947

Сын: Вашкевич Михаил Антонович

Мать ребёнка: Вашкевич Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Юлия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Янушковичи, Логойский район, Минская область
шофер, тракторист
Смерть
07.06.1981
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Беларучи, Логойский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close