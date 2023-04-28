Антон Викторович
Место рождения
Дата рождения15.10.1918
Дата смерти07.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918
Рождение ребёнка
25.02.1947
Сын: Вашкевич Михаил Антонович
Мать ребёнка: Вашкевич Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.02.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Янушковичи, Логойский район, Минская область
шофер, тракторист
Смерть
07.06.1981
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Беларучи, Логойский район, Минская область