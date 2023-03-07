Расулев Зайнулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расулев Зайнулла

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Место рождения

Шарипово, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.03.1833

Дата смерти

15.02.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарипово, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1858 по 1873
Юлдашево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1873 по 1876
Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1876 по 1881
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1884 по 1917
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
15.02.1917
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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