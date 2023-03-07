Расулев Зайнулла
Место рождения
Дата рождения25.03.1833
Дата смерти15.02.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1858 по 1873
Юлдашево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1873 по 1876
Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1876 по 1881
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1884 по 1917
Смерть
15.02.1917