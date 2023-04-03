Аронов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАронов Константин

Аронов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Аронов Александр Константинович

Мать ребёнка: Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаликова ? Мария

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Николай

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Иван

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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