Малькова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькова Ангелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Мальков Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Мальков Евгений Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Евгений Игоревич

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