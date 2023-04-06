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Пономарев Александр Кириллович
Пономарев Александр Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1969
Пол
Мужской
Отец
Пономарев Кирилл Владимирович
1945 г.р.
Мать
Пономарева (Пшеничникова) Елена Ивановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1969
Отец:
Пономарев Кирилл Владимирович
Мать:
Пономарева Елена Ивановна
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