Рагозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Рагозин Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно