Рагозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Рагозин Максим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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