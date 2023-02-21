Фризон (Frison) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения01.11.1743
Дата смерти26.06.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1743
Отец: Фризон Иоганнес Адам
Мать: Шмидт Мария Саломея
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1769
Жена: Шенк Анна Маргарета
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.01.1770
Сын: Фризон Валентин
Мать ребёнка: Шенк Анна Маргарета
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
26.06.1820
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция