Фризон (Frison) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризон (Frison) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)

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Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

01.11.1743

Дата смерти

26.06.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1743

Отец: Фризон Иоганнес Адам

Мать: Шмидт Мария Саломея

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1769

Жена: Шенк Анна Маргарета

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.01.1770

Сын: Фризон Валентин

Мать ребёнка: Шенк Анна Маргарета

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
26.06.1820
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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