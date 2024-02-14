Глухова (Кривова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Муж: Глухов Яков Фролович
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Глухов Яков Фролович
Смерть
Неизвестно