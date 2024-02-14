Глухова (Кривова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова (Кривова) Евдокия Александровна

Глухова (Кривова) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Муж: Глухов Яков Фролович

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.

Сын: Глухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Глухов Яков Фролович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.