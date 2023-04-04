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Тихонов Феодор Константинов

Место рождения

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.

Дата рождения

27.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1908

Отец: Тихонов Константин Емельянович

Мать: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Крещение
28.05.1908
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
Неизвестно
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